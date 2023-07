Becker e la profezia su Sinner: cosa succederà contro Djokovic

Boris Becker ha vinto per tre volte il torneo di Wimbledon: nel 1985 a 17 anni (il più giovane tennista ad aver portato a casa il trofeo), nel 1986 e nel 1989. Oggi, alla vigilia della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, si lascia andare ai consigli rivolti al tennista azzurro, che lo scorso anno fu battuto dal serbo nei quarti di finale, al termine di una vera e propria battaglia durata cinque set. "Sinner deve avere ripensato molto alla sfida dello scorso anno contro Djokovic, e questa la vedo come una cosa positiva. Potrà dimostrare quanto ha imparato e togliersi questo peso dalle spalle. Ha le qualità e il gioco per battere Djokovic, ma se ha l’atteggiamento mentale, questo lo scopriremo".