“Sinner in finale a Wimbledon? Djokovic si batte solo in un modo”

Non tutti ricordano Laurence Tieleman, ma l’italo-belga è stato negli anni 90 uno degli azzurri più forti sull’erba, con tanto di vittoria su Tim Henman al Queen’s. Uno specialista assoluto della superficie. «Credo che coach Darren Cahill sia stato molto importante per la crescita tecnico-tattica sui prati di Sinner - ha spiegato l’ex n.76 al mondo - Ora gestisce molto meglio le palle in avanzamento, grazie a una posizione più offensiva, e la corsa verso la rete per giocare le volée. Non è più timido nell’attaccare per chiudere il punto al volo. Vivere tanti match su questa superficie aiuta tantissimo; e i tornei di preparazione, seppur giocando non benissimo, sono stati importanti. Un’altra chiave è il servizio, molto più fluido e imprevedibile. Se metterà il 70% di prime, spingendo con convinzione da fondo campo, contro Djokovic potrà farcela. Forza Jannik!».