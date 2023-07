Bufera Federer in Svizzera, i vicini furiosi contro la sua maxi villa sul lago

ZURIGO (Svizzera) - Lo amano tutti, tranne i propri vicini. Roger Federer è uno dei personaggi dello sport più idolatrati del mondo. Il suo stile, il suo gioco, la sua personalità discreta e disponibile lo hanno reso un modello anche al di fuori del campo da tennis. Ma le grandi disponibilità economiche lo hanno portato a progettare a Rapperswil-Jona un vero e proprio complesso abitativo. E questo non è andato a genio ai suoi vicini. Il progetto infatti comprende sei edifici di due piani, un parcheggio sotterraneo e diversi impianti sportivi tra cui una piscina, un campo da tennis al coperto e uno all’aperto.

La House Federer Town

L’ex campione elvetico ha progettato un nuovo complesso residenziale sul lungo lago di Zurigo piuttosto imponente. La nuova casa di Federer comprende sei costruzioni e copre un’area di 18 mila metri quadrati. La casa dei sogni, in cui il campione vive con la moglie Mirka e i suoi quattro figli, è stata ribattezzata dai vicini la House Federer Town. I lavori hanno ostruito per diversi mesi il passaggio sul lungo lago, e per questo i vicini del campione sono sul piede di guerra contro l’ex tennista svizzero.