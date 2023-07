Wimbledon, sui social stupiti per l'ananas sul trofeo: ma c'è un motivo

Carlos Alcaraz ha vinto l'edizione del 2023 di Wimbledon, sconfiggendo in un'avvincente finale Novak Djokovic, detentore del titolo. Lo spagnolo si è imposto in cinque set ed ha alzato al cielo il trofeo. Molti appassionati, guardando da vicino la coppa che Alcaraz ha portato a casa, hanno notato che sulla sua cima c'è una piccola ananas. Molti, sui social si sono chiesti il perchè.

L'ananas sul trofeo di Wimbledon: la storia

Per trovare la spiegazione, bisogna fare un passo indietro e tornare al 1877, anno in cui si disputò la prima edizione del torneo di Wimbledon. All'epoca il frutto era considerato raro ed esotico. Cristoforo Colombo lo portò per la prima volta in Europa nel 1492, ma fino al 20° secolo le ananas erano considerate quasi impossibili da reperire. Possederle e poterle mangiare era un grande onore. Un portavoce del Museo di Wimbledon ha recentemente spiegato che: "Sebbene Cristoforo Colombo abbia riportato un ananas dalla sua spedizione del 1492 nel Nuovo Mondo, sono rimasti costosi da importare o coltivare in Europa occidentale, fino a quando la produzione commerciale è iniziata alle Hawaii nei primi anni del 1900. Servirli era quindi un'indicazione di uno status molto alto". Mangiare ananas era dunque un privilegio: come portare a casa l'ambito trofeo tennistico.