Alcaraz, il retroscena sulla finale di Wimbledon: "Non volevo una cosa"

Carlos Alcaraz torna sulla vittoria a Wimbledon. Il tennista spagnolo ripercorre, in un'intervista a Today, le fasi salienti della finale contro Novak Djokovic, vinta in cinque set. "È molto difficile esprimere a parole quello che è successo, quello che ho provato in campo. È stato come un sogno che si avvera per me, battere Nole come ho fatto io sul Centrale, dove era imbattuto da dieci anni. Ovviamente è stato difficile controllare i miei nervi, quindi non potrei essere più felice per quello che è successo".