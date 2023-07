Che gaffe: il figlio di Borg vince ma mette tutti in imbarazzo

Leo Borg entra nel tennis dei "grandi". Il figlio della leggenda Bjorn nella giornata di ieri ha infatti ottenuto il suo primo successo nel circuito ATP battendo il connazionale Elias Ymer in tre set.

Leo Borg, la gaffe al termine del match

Un successo importante per il ragazzo che quindi al termine della gara si è lasciato andare a un gesto amato da molti tennisti: quello di lanciare la pallina il più in alto possibile, anche fuori dall'impianto. L'emozione però ha giocato un brutto scherzo allo svedese il cui tiro è stato tutt'altro che indimenticabile. Il lancio era corto e la pallina è andata a finire dove si trovavano alcuni spettatori. Accortosi della gaffe Leo Borg si è scusato sfoggiando il suo miglior sorriso di sempre, non senza un pizzico di imbarazzo.