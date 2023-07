Caos Zverev, il pubblico ministero richiede un'ordinanza penale: il motivo

BERLINO (Germania) - Guai in vista per il tennista tedesco Alexander Zverev. L’ufficio del pubblico ministero di Berlino ha chiesto un'ordinanza penale contro la stella del tennis. Il Tribunale sta esaminando la possibilità di emettere un'ordinanza sanzionatoria, dopo una presunta aggressione all’ex fidanzata che ha presentato una denuncia per lesioni personali.