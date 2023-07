Bastad, rivivi la diretta: Musetti ko in due set, in finale ci va Ruud

BASTAD (SVEZIA) - Si ferma in semifinale il cammino di Lorenzo Musetti sulla terra rossa dell'Atp 250 di Bastad (Svezia) : il 21enne azzurro (n.16 Atp) è stato sconfitto in due set (3-6, 7-5) dal 24enne Casper Ruud , norvegese n.4 del mondo che affronterà in finale il vincente della sfida tra Francisco Cerundolo e Andrey Rublev. Rivivi la diretta del match...

15:08

Musetti, prossima tappa Amburgo: c'è il titolo da difendere

Dopo il ko nella semifinale dell'Atp 250 di Bastad contro Ruud c'è Amburgo ora nel mirino di Lorenzo Musetti che sulla terra rossa dell'Atp 500 tedesco dovrà difendere il titolo vinto lo scorso anno, quando superò in finale Carlos Alcaraz.

14:57

Ruud non sbaglia e batte Musetti in due set: il norvegese in finale a Bastad

Non basta salvare due match-point a Musetti, che poi si arrende ai vantaggi nel dodicesimo game del secondo set e cede a Ruud nella semifinale di Bastad: il norvegese si impone con il risultato di 6-3, 7-5 e vola in finale, dove affronterà uno tra Francisco Cerundolo e Rublev.

14:49

Musetti 'breakkato': 6-5 Ruud che va a servire per il match

Incredibile 'black out' di Musetti nell'undicesimo game della semifinale di Bastad contro Ruud: nemmeno un punto per l'azzurro che viene così 'breakkato' dal norvegese, che ha già vinto il primo parziale e ora andrà a servire per il match.

14:46

Ruud tiene il servizio a zero: 5-5 con Musetti

Ruud tiene il servizio a zero nel decimo game del secondo set della semifinale di Bastad contro Musetti: il norvegese, avanti di un set, si riporta sul 5-5 contro l'azzurro.

14:42

Musetti torna avanti: 5-4 su Ruud nel secondo set

Servizio tenuto in scioltezza da Musetti nel nono game del secondo set nella semifinale di Bastad contro Ruud (vincitore del primo parziale): ora l'azzurro è avanti 5-4 sul norvegese.

14:38

Regge l'equilibrio nel secondo set: Musetti e Ruud sul 4-4

Dopo il primo set vinto da Ruud regge l'equilibrio nel secondo parziale della semifinale di Bastad tra Musetti e il norvegese, che nell'ottavo game tiene il servizio e 'riprende' l'azzurro sul 4-4.

14:35

Musetti tiene il servizio e torna avanti: 4-3 su Ruud

Musetti torna avanti nel secondo set della semifinale di Bastad contro Ruud: l'azzurro (che ha perso il primo parziale) tiene il servizio ai vantaggi e si porta sul 4-3 contro il norvegese.

14:29

Ruud risponde a Musetti: 3-3 nel secondo set

Risposta di Ruud a Musetti nel sesto game del secondo set della semifinale di Bastad: il norvegese, vincitore del primo parziale, vola sul 40-0 grazie a due aces consecutivi e 'trema' per una grande risposta e un bel passante di Musetti (40-30), ma poi chiude il game e si porta sul 3-3.

14:25

Musetti torna avanti nel secondo set: 3-2 su Ruud

Musetti c'è: l'azzurro tiene senza troppi affanni il servizio nel quinto game del secondo set e si riporta avanti su Ruud (3-2) nel secondo set della semifinale di Bastad dopo aver perso il primo parziale contro il norvegese.

14:20

Ruud tiene il servizio ai vantaggi: 2-2 con Musetti

Fase molto equilibrata e combattuta del match: nel quarto game del secondo set Ruud (vincitore del primo parziale) tiene il servizio ai vantaggi e 'riprende' Musetti portandosi sul 2-2.

14:12

Musetti torna avanti con il brivido nel secondo set: 2-1 su Ruud

Terzo game emozionante quello del secondo set vinto da Musetti contro Ruud nella semifinale di Bastad: ai vantaggi l'azzurro salva una palla break (che aveva 'regalato' al norvegese con un doppio fallo) ma si salva e si porta sul 2-1.

14:04

Ruud salva una palla break e risponde a Musetti: 1-1 nel secondo set

Ruud tiene il servizio e risponde a Musetti ma con il brivido: ai vantaggi l'azzurro non riesce infatti a sfruttare una palla break, con il norvegese che si salva e si porta così sull'1-1 nel secondo set.

13:57

Musetti parte bene nel secondo set: 1-0 su Ruud

Musetti reagisce dopo aver perso il primo set e parte forte nel secondo, tenendo il servizio in scioltezza (game chiuso con un ace di seconda) e portandosi sull'1-0 contro Ruud nella semifinale di Bastad.

13:52

Ruud non sbaglia e vince il primo set: 6-3 a Musetti

Ruud non sbaglia e vince il primo set della semifinale a Bastad contro Musetti tenendo il servizio nel nono game: il primo parziale si chiude dopo 43' di gioco sul 6-3 per il norvegese, a cui è bastato il break piazzato nel sesto game.

13:48

Musetti non molla, ma Ruud va a servire per il set

Musetti non molla e prova a restare galla nel primo set della semifinale di Bastad contro Ruud: l'azzurro tiene il servizio a zero ma ora sarà il norvegese, avanti 5-3, a servire per aggiudicarsi il primo parziale.

13:44

Ruud tiene il servizio: 5-2 su Musetti nel primo set

Buona reazione di Musetti che lotta dopo il break subito, ma Ruud mostra tutta la sua solidità e tiene il servizio ai vantaggi portandosi sul 5-2 nel primo set della semifinale di Bastad.

13:37

Break di Ruud: 4-2 su Musetti che deve inseguire

Primo break della semifinale tra Musetti e Ruud a Bastad: a piazzarlo nel sesto game del primo set è il norvegese, che andrà ora a servire avanti 4-2 sull'azzurro.

13:32

Ruud tiene il servizio a zero: 3-2 su Musetti

Quinto game conquistato in scioltezza da Ruud, che tiene il servizio a zero e si porta sul 3-2 nel primo set della semifinale di Bastad contro Musetti.

13:29

Musetti fatica ma resta incollato a Ruud: 2-2

Musetti tiene a fatica il servizio nel quarto game del primo set nella semifinale di Bastad contro Ruud: avanti 40-0, l'azzurro commette diversi errori e si fa riprendere ma poi chiude ai vantaggi portandosi sul 2-2

13:22

Ruud tiene il servizio: 2-1 su Musetti nel primo set

Ancora nessun break sul centrale di Bastad: Ruud tiene il suo secondo turno di servizio e si porta sul 2-1 nel primo set della semifinale contro Musetti.

13:17

Musetti salva una palla break e risponde a Ruud: 1-1

Musetti fatica ma tiene il servizio: l'azzurro salva una palla break e poi chiude ai vantaggi rispondendo a Ruud, con il risultato del primo set ora sull'1-1.

13:11

Ruud parte forte: 1-0 su Musetti

Primo game a Ruud nella semifinale di Bastad contro Musetti: il norvegese tiene il servizio senza affanni e si porta subito sull'1-0 nel primo set.

13:08

Musetti-Ruud, via alla semifinale con il norvegese al servizio

Via alla semifinale dell'Atp 250 di Bastad (Svezia) tra Musetti e Ruud: è il norvegese a servire per primo sulla terra rossa del campo centrale.

13:05

Bastad, Musetti e Ruud in campo per il riscaldamento

Musetti e Ruud si stanno scaldando sulla terra rossa del campo centrale di Bastad: tra poco il via della prima semifinale dell'Atp 250 svedese.

12:54

Musetti e Ruud, quanti titoli hanno vinto nella loro carriera

Due i tornei vinti in carriera da Musetti, entrambi nel 2022: l'Atp 500 di Amburgo (terra rossa) battendo in finale Alcaraz e l'Atp 250 di Napoli (cemento) superando nell'atto conclusivo l'altro azzurro Berrettini. Ruud può vantare invece 10 titoli in carriera (nel 2023 ha trionfato sulla terra rossa dell'Atp 250 portoghese di Estoril).

12:43

Bastad, il cammino di Musetti e Ruud fino alla semifinale

Dopo aver raggiunto i quarti sull'erba di Halle e il terzo turno su quella di Wimbledon, a Bastad l'azzurro Musetti ha prima vinto il 'derby' con Arnaldi e superato poi Misolic. Ruud è invece arrivato al penultimo atto dell'Atp 250 svedese dopo aver sconfitto il russo Shevchenko e l'austriaco Ofner.

12:30

Musetti-Ruud: in parità il bilancio dei precedenti

La sfida nella semifinale di Bastad sarà la terza tra Musetti e Ruud, con il bilancio dei precedenti che vede i due in parità: il norvegese si è imposto sulla terra rossa degli Internazionali d'Italia nel 2019 (nelle qualificazioni), mentre il toscano ha battuto il norvegese l'anno scorso sul cemento indoor del Masters 1000 di Parigi-Bercy (ai sedicesimi).

Bastad (Svezia)