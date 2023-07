Berrettini, dopo Wimbledon svelata la prossima tappa: il suo programma

Archiviata l'ottima partecipazione a Wimbledon Matteo Berrettini ha deciso quali saranno i suoi impegni nei prossimi mesi. Stando a quanto si evince dalle entry list pubblicate il tennista romano non tornerà a giocare sulla terra rossa e quindi non sarà presente a Umago, Amburgo o Bastad come aveva fatto lo scorso anno.

Berrettini, i prossimi impegni

Berrettini dovrebbe quindi scendere in campo direttamente al Masters 1000 di Toronto saltando gli impegni di Washington e Los Cabos. Successivamente l'azzurro dovrebbe volare a Cincinnati per il secondo torneo 1000 della stagione americana. A chiudere l'ultimo importantissimo impegno, quello degli Us Open torneo in cui dovrà difendere i quarti di finale raggiunti lo scorso anno.