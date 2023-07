Djokovic, l'aneddoto dell'ex coinquilino: "Lui e Gulbis facevano a pugni"

BUCAREST (ROMANIA) - "Sono arrivato in Germania! 'Cosmin, parto tra tre giorni, ci vediamo tra otto mesi' mi disse mio padre, in modo breve ed esauriente. Uno shock totale, ma sono stato fortunato: ho avuto la possibilità di avere dei colleghi incredibili e straordinari, tra cui Novak Djokovic! ". Intervistato dal quotidiano rumeno 'ProSport', è l'allenatore di tennis rumeno Cosmin Georgescu , ex coinquilino di Novak Djokovic all'accademia di tennis di Nikola Pilic .

Georgescu racconta l'incontro con Djokovic

L'ex giocatore rumeno e ora allenatore racconta gli inizi della sua carriera: "Avevo finito una sessione di allenamento. Sono tornato a casa e mio padre mi ha detto: tra una settimana andrai in Germania in un'accademia di tennis. Giocherai a tennis e frequentai anche la scuola superiore". Poi il trasferimento in Germania e l'incontro con il fuoriclasse serbo: "Nole è stato il mio primo compagno di stanza all'Accademia di tennis della leggendaria tennista croata Nikki Pilic. Pilic mi ha messo in camera con Djokovic! C'erano altri ragazzi, sia croati che serbi, persino russi".

"Ho bevuto il mio primo bicchiere con Djokovic"

"Sono stato con Djokovic per la prima volta nella mia vita in un bar di Monaco!", racconta Georgescu. "Ho bevuto il mio primo bicchiere di alcol con Nole", racconta il rumeno. "Lui era più grande, già più maturo. Mi portò in quel bar e mi offrì un cocktail dicendomi: 'Al mio buon amico rumeno! È stata la mia prima esperienza mentre cercavo di abituarmi alla vita in Germania. E proprio con Djokovic!".

"Djokovic e Gulbis facevano a pugni"

Tra i tanti aneddoti svelati da Georgescu, c'è anche quello che riguarda il primo incontro tra Djokovic e il tennista lettone Ernests Gulbis. Tra i due non sembrava però scorrere buon sangue: "Djokovic conosceva Pilic e dopo un po' è arrivato anche Ernest Gulbis! Due personaggi diversi, Djokovic e Gulbis. Completamente diverso ma quando erano entrambi in campo nessuno riusciva a toglierli se non dopo 6-8 ore di allenamento al giorno". Il rumeno poi aggiunge: "Rompevano racchette, litigavano, si prendevano a pugni, si prendevano sempre a pugni. Due personaggi ambiziosi come raramente si incontrano, orgogliosi e determinati".