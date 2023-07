Follia a Budapest: tennista cancella un segno dell'avversaria e poi esulta per il suo ritiro

BUDAPEST - Immagini shock durante il Wta 250 di Budapest , che sta diventando virale sui social non per le sue giocate ma per il comportamento estremamente antisportivo di una delle tenniste. La sfida in questione è quella tra la tennista di casa Kiara Toth e la cinese Shuai Zhang . Tanti appassionati hanno gridato allo scandalo dopo questa sfida, giudicando vergognosi il comportamento della tennista ungherese e del pubblico .

Follia a Budapest: Toth cancella un segno dalla terra

Il primo gesto è avvenuto sul 5-5 durante il primo set. Sul punteggio di 30-30 un colpo della Zhang viene giudicato out, nonostante avesse toccato la linea esterna. Un semplice controllo sul segno lasciato sulla terra rossa avrebbe risolto la disputa, ma Kiara Toth ha deciso di avvicinarsi al punto in questione cancellando con il piede il segno della palla, impedendo dunque il controllo all'arbitro. Il gesto ha scatenato la protesta della tennista cinese, che di tutta risposta ha ricevuto i fischi del pubblico. Non solo i fischi: la sua protesta è stata ignorata e dunque è stato assegnato il punto alla rivale.

Zhang si ritira, Toth esulta

Non è finita qui. Durante il cambio campo Zhang è scoppiata in lacrime. La tennista cinese aveva ammesso recentemente di soffrire di alcuni problemi mentali e, secondo quanto riportato da alcuni media, il gesto dell'avversaria e i fischi del pubblico l'hanno fatta crollare portandola al ritiro. Zhang ha comunicato la sua decisione all'arbitro ed ha voluto comunque stringere la mano alla sua avversaria prima di lasciare il campo. Toth ha appreso la notizia con sorpresa, esultando subito per la vittoria a tavolino con le braccia al cielo davanti alla cinese ancora in lacrime. Scene vergognose e antisportive che stanno facendo il giro dei social.