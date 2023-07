Monfils shock all'UTS: balza sugli spalti per affrontare un disturbatore

Monfils, il 'faccia a faccia' con il disturbatore e poi la 'pace'

Infastidito dal tifo a favore del suo avversario e dalle provocazioni di un tifoso in particolare, a un certo punto del match il 36enne tennista francese ha prima protestato con il giudice di sedia e ha poi provato a farsi in qualche modo 'giustizia da solo', balzando sugli spalti per affrontare 'faccia a faccia' il giovane disturbatore (apparso decisamente intimorito, tra le risate del suo amico a fianco). La tensione si è però subito placata, con Monfils che dopo aver rivolto un'occhiataccia al ragazzo è tornato subito in campo e dopo aver vinto il match è tornato da lui per stringergli la mano sorridendo e regalargli dei braccialetti.