Atp Amburgo, debutto ok per Musetti: eliminato Ymer. Rivivi la diretta

AMBURGO (Germania) - Esordio sul velluto per Lorenzo Musetti all' Atp di Amburgo : dopo la vittoria dello scorso anno arrivata contro Carlos Alcaraz , attuale numero uno al mondo, il carrarino , n.18 Atp, vola al secondo turno sulla terra rossa tedesca eliminando in due set (6-4, 6-1 in un'ora e 16' di gioco) lo svedese Elias Ymer . Sfiderà il vincente del confronto tra il brasiliano Thiago Seyboth Wild , proveniente dalle qualificazioni, e lo slovacco Jozef Kovalik , n.172 Atp.

14:30

Musetti al secondo turno: ecco chi sfiderà

14:17

Musetti vola al secondo turno dell'Atp Amburgo

14:12

Musetti vicino alla qualificazione: 5-1

L'azzurro concede solo un 15 a Ymer ed è a un passo dalla qualificazione al prossimo turno!

14:07

Ymer accorcia le distanze: 1-4

Lo svedese vince il suo primo game del secondo parziale e prova a scuotersi.

14:05

Musetti è uno spettacolo: 4-0!

L'azzurro continua a macinare gioco e soprattutto punti. Ymer ora in difficoltà.

14:00

Musetti incontenibile: 3-0

L'azzurro è scatenato nel secondo set: terzo game vinto consecutivamente e doppio break. Match in discesa per il campione in carica ad Amburgo!

13:55

Musetti, che inizio nel secondo set: 2-0

Il secondo game del parziale è la fotocopia del primo: il carrarino sale sul 40-0 con tre palle break a favore per chiudere il gioco. Ymer annulla la prima ma deve alzare bandiera bianca sulla seconda.

13:51

Al via il secondo set, Musetti c'è: 1-0

Il carrarino parte bene nel secondo parziale con un 40-0 fulmineo. Ymer annulla la prima palla break ma non può nulla sulla seconda.

13:45

Musetti vince il primo set contro Ymer!

L'azzurro si aggiudica il primo parziale del match contro lo svedese: 6-4 il punteggio dopo 46' di gioco.

13:41

Ymer accorcia le distanze: 4-5

Nonostante il doppio fallo iniziale, lo svedese si scuote e porta a casa il nono game allungando così il set.

13:36

Musetti 'vede' il primo set: 5-3

Ai vantaggi, il carrarino riesce a tenere il turno di servizio. Il primo parziale è a un passo.

13:30

Musetti show, rimonta completata: 4-3

Sul 40-15 l'azzurro sfrutta la prima palla break, complice un altro errore di Ymer e mette la freccia.

13:27

Musetti ritrova la parità: 3-3

Game combattuto che si conclude con un errore di Ymer: Musetti, sotto 1-3, riporta tutto in equilibrio.

13:21

Musetti, ecco il controbreak: 2-3

L'azzurro risponde subito a Ymer e accorcia le distanze.

13:17

Ymer piazza il break: 3-1

Inizio complicato per Musetti: lo svedese sfrutta la prima palla break del quarto game e vola sul 3-1.

13:12

Ymer trova il nuovo vantaggio: 2-1

Con uno smash vincente, lo svedese rimette la testa avanti contro Musetti.

13:08

Musetti pareggia i conti: 1-1

Il carrarino chiude il game a suo favore con un lungolinea vincente. Ristabilita la parità contro Ymer.

13:04

Ymer inizia bene il match: 1-0

Buon avvio per lo svedese che si aggiudica il primo game del primo set contro Musetti.

12:55

Giocatori in campo per scaldarsi

Musetti e Ymer sono in campo per il riscaldamento.

12:52

Piccolo ritardo sulla tabella di marcia

Ancora non è iniziato il match, i giocatori tra poco entreranno in campo.

12:37

Musetti-Ymer, l'inizio fissato alle 12.45

Il match tra Musetti e Ymer sul campo centrale inizierà alle 12.45.

12:04

Musetti pronto per l'esordio all'Atp Amburgo

Lorenzo Musetti ha ancora negli occhi il successo dello scorso anno in finale contro Alcaraz. Ad Amburgo il carrarese prova a concedere il bis e inizia il suo cammino ai sedicesimi contro lo svedese Ymer.

Amburgo (Germania)