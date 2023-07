AMBURGO (GERMANIA) - Martina Trevisan stacca il pass per i quarti di finale dell''Hamburg European Open', torneo Wta 250 con montepremi complessivo pari a 259.303 dollari, che si sta disputando sui campi in terra rossa del 'Rothenbaum Tennis Stadium' di Amburgo, in Germania. La 29enne mancina di Firenze, numero 76 del mondo, liquida in due set con il punteggio di 6-1 6-3 la colombiana Camila Osorio, n.67 del ranking Wta e ottava favorita del seeding dopo un'ora e 24' di partita.