Fognini e la frase su Sinner: "Dominerà insieme ad altri due"

Fabio Fognini è impegnato nel torneo Challenger sulla terra battuta a Zugo (in Svizzera), dove ieri ha battuto lo svizzerro Feldbausch imponendosi in due set (4-6, 2-6). L'azzurro, 36 anni, sta cercando di recuperare al meglio la forma fisica per potersi regalare ancora molte soddisfazioni in carriera.