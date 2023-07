Djokovic, le parole del papà sul ritiro: "Ecco in quale anno spero smetta”

BELGRADO (Serbia) - Novak non mollare. Sembra essere questo il messaggio del padre del tennista serbo che anche quest’anno è riuscito a restare ai massimi livelli. Finora Djokovic ha vinto due delle tre prove del Grand Slam , e sicuramente andrà all’assalto anche del titolo degli Us Open.

Il sogno del padre

La sconfitta incassata nella finale di Wimbledon contro lo spagnolo Alcaraz ha precluso al serbo la possibilità di vincere il Grand Slam, ovvero conquistare nella stessa stagione i quattro titoli dell’Australian Open, del Roland Garros, di Wimbledon e dell’Us Open. Srdjan Djokovic - padre del tennista di Belgrado - spera che suo figlio Novak possa ritirarsi non prima della fine del 2024. “Il mio desiderio come padre è che Novak si ritiri fra un anno e mezzo - sottolinea nel documentario di Sportal “Novak Djokovic, Untold Stories” - fisicamente e mentalmente è un lavoro molto impegnativo, Il tennis è solo un segmento della sua vita, non tutta la sua vita”.