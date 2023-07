Diretta Atp Umago, Cecchinato-Sonego 0-1 (1-6) LIVE

UMAGO (CROAZIA) - Derby azzurro nel secondo turno del ' Plava Laguna Croatia Open ', torneo Atp 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago , in Croazia . Marco Cecchinato , n.96 Atp, sfida il connazionale Lorenzo Sonego , n.43 del mondo e secondo favorito del seeding: in palio l'accesso ai quarti di finale del torneo contro lo spagnolo Jaume Munar . Segui la diretta della partita.

21:53

Sonego mette ancora la freccia: 2-1

Il tennista torinese trova il vantaggio nel match ma Cecchinato risponde colpo su colpo: c'è partita sul centrale di Umago.

21:48

Finalmente Cecchinato: 1-1

Il tennista palermitano ristabilisce la parità nel secondo parziale con quattro servizi vincenti.

21:45

Sonego parte bene anche nel secondo set: 1-0

Il piemontese vince ai vantaggi il game dopo aver annullato una palla break.

21:38

Sonego vince il primo set!

Il piemontese chiude il primo parziale con un passante di dritto in allungo da applausi! Netto 6-1 per il 28enne di Torino in 28' di match.

21:31

Sonego 'vede' il primo set: 5-1

Tutto facile per il tennista torinese che dilaga: vittoria del primo parziale a un passo.

21:28

21:27

Cecchinato entra in partita: 1-4

Il palermitano va sotto 0-15 poi segna quattro punti di fila.

21:25

Sonego in scioltezza: 4-0

Cecchinato trova il primo punto del match sul 15-15 ma non può nulla sul ritorno del piemontese che dilaga: quattro game di vantaggio nel primo set.

21:22

21:18

Sonego show: 3-0

Tutto facile finora per il piemontese che piazza il break con 12 punti a 0! Cecchinato in evidente difficoltà.

21:16

Sonego sul velluto: 2-0

Altro game chiuso a zero per il piemontese, padrone assoluto del match con nove punti consecutivi mandati a segno.

21:11

Sonego, che inizio: 1-0

Il tennista torinese vince il primo game a zero e perde la battuta.

21:05

Cecchinato e Sonego in campo

I due tennisti azzurri fanno il loro ingresso in campo sul centrale di Umago, accolti dagli applausi del pubblico. Sarà il palermitano a partire con il servizio. Ora il riscaldamento pre-partita e poi si parte.

20:55

20:45

20:30

Wawrinka supera Coria: a breve il derby azzurro sul centrale

Lo svizzero supera l'argentino in due set (7-5, 6-1) sul campo centrale. Cresce così l'attesa per il derby tutto italiano tra Cecchinato e Sonego.

20:15

Cecchinato sfida Sonego: i precedenti

L'unico precedente tra i due risale al Challenger di Perugia nel 2016: vinse il palermitano dopo tre combattuti set.

20:00

Atp Umago, Cecchinato sfida Sonego

Il derby azzurro, valevole per il secondo turno del torneo 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa di Umago, è in programma come terzo della giornata (dopo Lehecka-Thiem e Wawrinka-Coria) sul campo centrale 'Goran Ivanisevic'. L'inizio del match è fissato non prima delle ore 21:00.

