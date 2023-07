Kyrgios shock: "Bevo e vado ai party. Giocare fino a 33 anni è una follia"

ROMA - Il solito Nick Krygios, come sempre sopra le righe e senza peli sulla lingua. Il tennista ha ammesso di condurre una vita sregolata e di avere ancora pochi anni di carriera davanti a sé. L'australiano non ha un allenatore e, anche durante gli Slam, è stato avvistato al pub il giorno prima di una partita. Uno stile che è destinato a farsi sentire. Il 28enne ne ha parlato all'Ultimate Tennis Showdown di Los Angeles: "Non c'è nessuna fottuta possibilità. Assolutamente no. Fratello, non c'è alcuna possibilità che io giochi fino a 33 anni. Kyrgios che gioca fino a 33 anni è folle. Non giocherò fino a 33".