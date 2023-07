Diretta Atp Umago, Munar-Sonego 1-0 (6-3): segui la sfida LIVE

Lorenzo Sonego torna in campo al 'Plava Laguna Croatia Open', per i quarti di finale del torneo Atp 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il 28enne torinese, secondo favorito del seeding, dopo aver vinto il derby azzurro contro Marco Cecchinato sfida lo spagnolo Jaume Munar: in palio un posto in semifinale. Segui il match in diretta.