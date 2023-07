Bufera a Praga: negato l'ingresso a una tennista russa. Scoppia il caso

Prima il caso Zvonareva , ora un'altra tennista russa , di cui non è ancora stata rivelata l'identità, è stata bloccata alla frontiera della Repubblica Ceca e non potrà quindi partecipare alle competizioni che si svolgeranno nel paese tra cui un torneo Wta . A confermare quanto accaduto è Miroslav Maly , direttore del torneo: "Era la prima con passaporto russo ad esser sbarcata e il management del torneo aderisce completamente a quanto stabilito dalle autorità locali. Non ci aspettiamo che alcun giocatore di passaporto russo o bielorusso prenda parte al torneo ”.

Il precedente di Zvonareva

Non è la prima volta che una tennista con passaporto russo viene bloccata, è successo infatti anche alla Zvonareva fermata a Varsavia. Il motivo però in quel caso non riguardava una presa di posizione contro russe e bielorusse ma il tratto che l'atleta aveva percorso per arrivare in Polonia eludendo i confini del trattato Schengen.