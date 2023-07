Kyrgios attacca ancora: "Il tennis interessante solo con me e Nadal"

Le critiche al sistema

In queste settimane l’australiano sta lavorando per cercare di recuperare. Quando può, spende un po’ del suo tempo con i suoi followers sul proprio profilo Instagram. I suoi fan sono preoccupati per la lunga assenza, così com per quella dello spagnolo Rafa Nadal. "Il Tour sarà molto migliore quando io e Nadal saremo tornati - ha rassicurato Kyrgios - sto diventando vecchio, ormai ho 28 anni. Ma tra feste e tutto quello ho bevuto nel corso del tempo sembra che abbia 57 anni. Non giocherò fino ai 33 anni e lo posso promettere, non accadrà mai”.