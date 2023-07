Rublev polemico verso i fan: la frase che riguarda anche Sinner

Non sempre essere campioni coincide con l’essere conosciuti. Almeno è quanto rivendica il tennista russo Andrey Rublev che - dopo aver preso parte al podcast di Tennis Weekly - non si è tenuto lontano dalle polemiche tirando dentro anche altri colleghi.

Le parole di Rublev

"Non so come sia possibile - afferma il tennista moscovita - ma la gente mi chiama ancora Zverev, Sinner, Shapovalov o Tsitsipas. Quasi tutti. Almeno quando ero tra i primi 50 e la gente mi confondeva con Zverev, non c'era niente di male, perché lui e Tsitsipas erano più famosi. Ma ora sono al settimo posto nella classifica mondiale - sottolinea Andrey Rublev - la gente continua a confondermi con loro: non è cambiato nulla”.