Tsitsipas tradito dalla Badosa: si addormenta in barca e lei…

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa più innamorati che mai. Dopo essere usciti allo scoperto qualche settimana fa, i due tennisti continuano a deliziare i fan con scatti di coppia, a volte romantici, altre volte divertenti. Come l'ultimo in barca: il campione greco si è addormentato tra le braccia della nuova fidanzata e la collega non ha perso occasione per scattare un selfie e postarlo sui social network.

Tsitsipas e Paula Badosa in love

Un'immagine molto dolce, che ha subito fatto il pieno di like e commenti entusiastici. "Cuori intrecciati", ha scritto la sexy spagnola, sempre più coinvolta da questa nuova liaison. Di recente la Badosa si è recata in Grecia dove ha conosciuto alcuni famigliari di Tsitsipas, tra cui il fratello.

Le parole di Tsitsipas su Paula

"Tutto questo mi rende una persona più felice - ha dichiarato Tsitsipas a proposito del suo rapporto con Paula - La sosterrò il più possibile. La amo moltissimo e continuerò a farlo". E poi ancora: "Il tennis è il nostro obiettivo numero uno e faremo di tutto per sostenerci a vicenda. Entrambi vogliamo vincere un Grande Slam e spero di poterlo fare presto insieme".