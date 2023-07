Paura per Yibing Wu, sviene in campo: la scena è spaventosa

Paura a Washington. Nel corso del primo turno del torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento della capitale statunitense, Yibing Wu è collassato in campo. Il tennista cinese, a causa del troppo caldo, è svenuto quando era avanti per 4-1 nel primo set con il giapponese Watanuki. Wu è stato soccorso ed è stato portato fuori dal campo a spalla dai medici.