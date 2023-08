Tsitsipas follia per Badosa: la frase che accende il gossip

ATENE (GRECIA) - Va a gonfie vele la storia d’amore tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa . Sui social, i due mettono in mostra tutta la loro sintonia, tra momenti romantici e faticosi allenamenti sui campi da tennis, la grande passione che li accomuna. Una relazione che riempie il cuore del tennista greco : in un’intervista rilasciata a 'Esto', il finalista degli Australian Open racconta questo sentimento che lo lega alla 25enne spagnola: “Mi manca molto e gliene parlo ogni giorno”, sottolinea il 24enne nativo di Atene a proposito del torneo messicano. “Abbiamo un grande legame tra di noi. È la prima volta da tanto tempo che non stiamo insieme. Ora mi rendo conto di quanto lei mi manchi e quanto manchi anche a me. Ecco come sarà la realtà se continuiamo insieme. Questo sarà qualcosa di frequente e qualcosa che dovremo normalizzare nelle nostre vite".

Tsitsipas, che dichiarazione d'amore a Badosa!

Il tennista greco esprime tutto il suo amore per la spagnola: "Paula ha cambiato molto la mia vita, ha portato una luce brillante e spero lo stesso per lei”, ammette Tsitsipas che poi aggiunge: “Paula mi ispira ad essere la versione migliore di me stesso, mi aiuta molto in modo positivo, è il tipo di persona che mi guida”. Una love story che, secondo Tsitsipas, non può però cambiare radicalmente la sua carriera come tennista: “Non c'è persona che entra nella tua vita e ti fa vincere tutto all'improvviso. Non ci credo. È solo che stare con la persona giusta significa spingersi a vicenda per ottenere il massimo dalle loro personalità e dal loro potenziale”, conclude il greco, n.4 del ranking Atp.