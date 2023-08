Wta Praga, Stefanini ko: Kanepi accede al secondo turno

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Termina al primo turno l'avventura di Lucrezia Stefanini al 'Livesport Prague Open' (Wta 250 - montepremi 259.303) sui campi in cemento dello 'Sparta Praga Tennis Club' della capitale della Repubblica Ceca. Al debutto nel torneo ceco, la 25enne di Carmignano, n.102 del ranking Wta e in campo con la spalla destra abbondantemente fasciata, viene battuta con il punteggio di 6-2, 6-3, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, da Kaia Kanepi, n.92 della classifica mondiale. L'estone accede così al secondo turno: sfiderà la francese Cornet.