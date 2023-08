Assurdo a Kitzbuhel, uomo sulla gru stoppa il match: Etcheverry incredulo

KITZBUHEL (AUSTRIA) - Il torneo di Kitzbuhel si avvia verso le battute conclusive, con solo le semifinali e la finale rimaste in programma. L'Atp 250 sulla terra rossa ha regalato numerose sorprese e ora anche un curioso fuori programma. È accaduto durante il derby argentino tra Etcheverry e Baez, in palio un posto in finale, che è stato interrotto per colpa di un uomo su una gru.