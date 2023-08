Mubadala Citi DC Open, definite le semifinali maschili e femminili

WASHINGTON (Stati Uniti) - Sono state definite le semifinali del "Mubadala Citi DC Open", torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Washington, negli Stati Uniti, con 2.178.980 dollari di montepremi. Lo statunitense Taylor Fritz (vincitore ad Atlanta), numero 1 del tabellone, ai quarti si è infatti imposto con un duplice 6-3 sull'australiano Jordan Thompson e ora si giocherà l'accesso alla finale contro Tallon Griekspoor. L'olandese, 12esima testa di serie, ha invece avuto la meglio sull'americano J.J. Wolf (16) per 7-5, 6-4. Nell'altra semifinale si sfideranno il bulgaro Grigor Dimitrov, quinta testa di serie (che avanza senza scendere in campo per l'infortunio che ha costretto al forfait Ugo Humbert), e il britannico Daniel Evans, numero 9 del tabellone, che ha battuto lo statunitense Frances Tiafoe, seconda testa di serie, con il punteggio di 6-4, 7-5.