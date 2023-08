Alcaraz fa discutere: "Il trofeo di Wimbledon? Ecco dove lo conservo"

TORONTO (CANADA) - Si sta per alzare il sipario sul Masters 1000 di Toronto , torneo open ricco di campioni che promette spettacolo . Dopo quella di Jannik Sinner , è stato il turno di Carlos Alcaraz in conferenza stampa. Lo spagnolo, numero uno del ranking mondiale, è l'uomo da battere ed ha sorpreso i giornalisti con una rivelazione particolare .

Alcaraz svela: "Ecco dove tengo il trofeo di Wimbledon"

Domande sulla sua prestazione a Wimbledon, dove ha trionfato a soli 20 anni battendo Djokovic: "Tutti i grandi giocatori imparano durante le partite. Dopo il primo set sapevo che stavo giocando bene, che dovevo sfruttare le opportunità. Impari cose specifiche e trucchi che Nole sta usando durante la partita, e di cui magari da fuori non ti rendi conto". Poi sul trofeo ha svelato: "Dove l'ho messo? È nella sala da pranzo. Ogni volta che mangiamo o ceniamo lo vedo lì. È qualcosa che non dimenticherò mai. Non riesco ancora a credere di aver vinto Wimbledon a 20 anni".

Alcaraz su Mbappé e il Real Madrid

Poi sulla sua condizione: "In questo momento non sono concentrato su nulla di particolare. Sto cercando di migliorare un po' su tutto". Poi, da tifoso del Real Madrid, una domanda sul possibile arrivo di Mbappé: "Ogni tifoso lo vuole a Madrid. È uno dei migliori giocatori al mondo. Vedo sui social meme, fotomontaggi, qualsiasi cosa con Mbappé a Madrid e mi rendono felice. Spero di leggere la notizia ufficiale di Mbappe che andrà a Madrid".