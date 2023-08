Diretta Atp Toronto, Sonego-Murray: risultati e partita live

TORONTO (CANADA) - Dopo le vittorie di Musetti, Arnaldi e Berrettini tutto pronto al Centrale per l'esordio di Lorenzo Sonego che scenderà in campo alle 18.30 nella seconda giornata dell' Atp di Toronto , Masters 1000 canadese (cemento). L'azzurro se la vedrà con il britannico Andy Murray . Segui la diretta del match...

19:29

Sonego-Murray: 4-4

Dopo un'ora di gioco è ancora parità al Centrale tra Sonego e Murray. Il britannico conquista il game e si riporta in parità.

19:22

Sonego avanti!

Avanti Lorenzo Sonego che porta a casa anche il quarto turno di servizio. 4-3 in questo primo set per l'azzurro.

19:16

Sonego-Murray: 3-3

Murray con grande autorità tiene a zero il turno di servizio. Gara molto equilibrata nel primo set.

19:12

Sonego-Murray: 3-2

Errore di Murray che consegna il game all'azzurro che si riporta in vantaggio.

19:10

Sonego annulla la palla break a Murray

Serve bene Sonego ma sbaglia e regala la palla break all'avversario. L'azzurro si infuria ma con un Ace perfetto annulla il vantaggio di Murray.

19:06

Sonego-Murray: 2-2

Si chiude il game più lungo della partita. Due palle break, una per parte, annullate e alla fine è il britannico a portare a casa il punto.

19:04

Palla break per Sonego!

Bravo l'azzurro che conquista la sua prima palla break in un game molto combattuto.

18:55

Sonego-Murray: 2-1

Sonego annulla la palla break a Murray e tiene il turno di battuta, bravo l'azzurro a sfruttare l'errore dell'avvesario.

18:53

Murray spreca la palla break

Il britannico sbaglia la prima palla break del match, il suo colpo sbatte sulla rete.

18:47

Sonego-Murray: 1-1

Pronta la risposta del britannico che si aggiudica il primo game della sua gara. Il vento intanto non si placa sul Centrale.

18:44

Sonego-Murray: 1-0

Chiude con un Ace Lorenzo Sonego il primo game del match, avanti l'azzurro.

18:38

Sonego-Murray: via al match!

Si parte, con poco meno di dieci minuti di ritardo, sul campo Centrale. Condizioni meteo non ottimali, a Toronto soffia infatti un forte vento.

18:34

Sonego-Murray: inizia il riscaldamento

I tennisti sono scesi in campo per iniziare il riscaldamento in vista dell'inizio del match.

18:30

Sonego-Murray: l'orario di partenza

Slitta di circa dieci minuti l'inizio del match tra Lorenzo Sonego e Andy Murray. La sfida dovvrebbe iniziare per le 18.40 sul campo Centrale.

18:00

Sonego-Murray: i precedenti

I due tennisti si sono sfidati l'ultima volta appena sei mesi fa a Doha e ad avere la meglio in quel caso fu proprio il britannico capace di annullare ben tre match point all'azzurro. Sonego giocherà il suo primo torneo su cemento da marzo dove a Miami raggiunse gli ottavi.

17:45

Atp Toronto, Sonego-Murray: dove vedere il match in tv

Lorenzo Sonego è pronto al debutto all'Atp di Toronto. L'azzurro, in campo alle 18.30 sul Centrale, sfiderà Andy Murray. La gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203) e sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.