Wozniacki 'supermamma' a Montreal: vittoria al ritorno in campo

MONTREAL (CANADA) - C'è una ' Supermamma' a Montreal e si chiama Caroline Wozniacki . A più di tre anni dal ritiro infatti la 33enne danese, che nel frattempo ha dato alla luce due bambini (la figlia Olivia, nata nel giugno 2021 ed il figlio James, nell'ottobre 2022), è tornata in campo in singolare con una vittoria .

Wozniacki a Montreal con gli Us Open nel mirino

Ha rotto il ghiaccio nel torneo in Canada, battendo al primo turno l'australiana Kimberly Birrell con un doppio 6-2. Wozniacki, che non giocava una partita ufficiale dagli Open d'Australia 2020, ha definito la sua prima vittoria da mamma "piuttosto pazza" e ha detto che i figli, mentre lei giocava, "stavano facendo un pisolino, il che è fantastico". "Li prenderò con me dopo aver fatto un po' di massaggi, mangiato qualcosa e cose del genere - ha aggiunto -. Questa è la parte buona di giocare presto, ho ancora il pomeriggio con loro". Lo scorso giugno, intervistata da 'Vogue', aveva espresso il desiderio di giocare gli US Open. Ed a stretto giro è arrivato l'invito per Flushing Meadows, che inizia il 28 agosto. Intanto la attende il secondo turno di Montreal, dove affronterà la vincitrice di Wimbledon, la ceca Marketa Vondrousova.