Sinner e Musetti a Toronto, come vederli in tv e streaming

TORONTO (CANADA) - È tutto pronto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto . Restano nel tabellone due azzurri: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , che saranno impegnati oggi nei rispettivi match con in palio un posto nei quarti di finale . L'altoatesino sfiderà Murray , mentre per il carrarino c'è l'ostacolo Medvedev .

Sinner e Musetti, dove giocheranno e orari

Sia Sinner che Musetti giocheranno sul Campo Centrale del Masters 1000 canadese. Scenderà in campo prima Musetti, che sfiderà Medvedev non prima delle 20. Poi dopo la fine di questo match seguirà Alcaraz contro Hurkacz e infine la sfida tra Sinner e Murray, che non inizierà prima dell'1 di notte.

Sinner e Musetti, come vederli in tv

I match di Sinner e Musetti saranno disponibili in esclusiva in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203).

Sinner e Musetti, dove vederli in streaming

Le sfide di Sinner e Musetti saranno disponibili anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner e Musetti, i precedenti

Tra Sinner e Murray il bilancio è in perfetta parità: una vittoria a testa, con Jannik che ha vinto l'unica sfida giocata su cemento outdoor a Dubai nel 2022. Sfida inedita, invece, tra Musetti e Medvedev: tra il carrarino e il russo non ci sono precedenti.