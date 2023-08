Atp Toronto, Murray si ritira e manda Sinner ai quarti: "È uno schifo"

Sinner avanti a Toronto, la delusione di Murray

"Non riesco a giocare questa sera - ha detto il 36enne scozzese in un breve intervento in campo salutando i tifosi sugli spalti -. Mi sento di aver deluso il pubblico. Raramente mi sono trovato in una situazione simile nella mia carriera. Mi sento malissimo, è uno schifo". Ai quarti di finale Sinner, testa di serie numero 7 del torneo, affronterà il francese Gael Monfils che ha superato in due set l'australiano Aleksandar Vukic.