Sinner in semifinale agli Atp Toronto: il record che gli ha portato fortuna

Sinner raggiunge Fognini

Dopo aver eliminato il connazionale Matteo Berrettini agli ottavi di finale, Jannik Sinner aveva raggiunto il quarto di finale contro Monfils per l'ottava volta in carriera in un torneo 1000, eguagliando così il record che apparteneva a Fabio Fognini. Numeri straordinari per l'altoatesino semifinalista, considerando la giovane età e mettendo in evidenza il fatto che altri azzurri come lo stesso Berrettini, Sonego e Musetti non sono andati oltre i tre Quarti di finale in un 1000. Sinner si conferma così come il miglior tennista italiano al momento e sempre più protagonista nella top ten mondiale.