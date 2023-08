Atp Toronto, Sinner in finale: punta il record di Berrettini

Sinner sfida De Minaur e punta il record di Berrettini

Sinner si giocherà il titolo canadese contro Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha battuto 6-1, 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich nell'altra semifinale. L'azzurro appare più in forma che mai e punta il record di Berrettini: se dovesse conquistare il titolo in Canada, si ritroverebbe allo stesso best ranking del tennista romano, ovvero al numero 6 del ranking mondiale.