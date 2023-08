Open Cincinnati, Svitolina non ci sarà

A causa di un infortunio al piede destro Elina Svitolina si è ritirata prima di affrontare la danese Caroline Wozniacki nel primo turno dei Cincinnati Open. L'ucraina è stata sostituita dalla francese Varvara Gracheva. "È un infortunio che risale a Wimbledon. Il passaggio sul cemento non è stato facile. Dopo Montreal, ho fatto i test ei risultati non erano buoni, quindi i medici mi hanno consigliato di prendermi del tempo per recuperare e fare del mio meglio per essere pronto per gli US Open", ha detto l'atleta ucraina, 26ma del ranking Wta