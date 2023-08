AON Open Challenger, c'è anche Fognini

GENOVA - Un top 80 come lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (numero 75 del mondo), il ritorno di Fabio Fognini (uno dei più forti giocatori italiani e già vincitore a Valletta Cambiaso nel 2008 e 2010), tre top 100, sette top 120 e nove tra i migliori 130 giocatori del ranking ATP. Inoltre, ci sono dieci italiani, tra cui spicca Marco Cecchinato (già tra i primi venti al mondo con tre vittorie nei tornei ATP 250 e una semifinale al Roland Garros conquistata nel 2018). E nell’entry list ufficiale anche il brasiliano Thiago Monteiro che ha trionfato nella passata edizione e un tennista dal curriculum straordinario come il francese Benoit Paire: già numero 18 della classifica mondiale e vincitore in carriera di tre titoli ATP Tour 250 Sono alcuni nomi e numeri della diciannovesima edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si svolgerà a Genova dal 3 al 10 settembre presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

L’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina festeggia i suoi primi 19 anni e si conferma uno dei principali tornei italiani dopo gli Internazionali di Roma con i 185mila dollari di Total Financial Commitment e i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni: nel 2014 miglior Challenger del mondo, mentre nel 2018 e 2019 ha vinto quello di miglior Challenger Italiano. Anche quest’anno, come di consueto, nomi di prestigio per il torneo che sarà diretto ancora da Sergio Palmieri, il Direttore degli Internazionali di Roma. Grande attesa per il ligure Fabio Fognini, uno dei leader assoluti del tennis azzurro e già numero 7 del mondo, che è stato convocato nelle scorse ore dal Ct dell’Italia Filippo Volandri per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2023, in programma sul campo dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) dal 12 settembre. Una presenza straordinaria quella di Fognini, durante la sua carriera ha collezionato 8 successi nel circuito ATP Tour 250 e la vittoria nell’ ATP Masters 1000 Monte Carlo. Un entry list di grande qualità, dunque, che vede il top 80 Bernabé Zapata Miralles (numero 75) mentre gli altri due top 100 sono il russo Alexander Shevchenko (numero 88) e l’argentino Federico Coria (92esimo della classifica ATP). Il primo, 22 anni, è considerato tra i migliori talenti del panorama europeo e negli ultimi dodici mesi ha scalato oltre 100 posizioni nel ranking mondiale. Mentre Coria nei mesi scorsi, dopo la finale raggiunta all'ATP di Córdoba, era entrato per la prima volta nella top 50, in 49ª posizione.

«Anche in questa edizione il torneo si conferma di altissimo livello – spiega Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore –, ci sono tennisti di primissimo piano a livello mondiale e naturalmente ci sarà grandissima attesa per Fognini. Inoltre il tabellone principale sarà ulteriormente arricchito grazie ad una Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore mentre due saranno concesse a giocatori indicati dalla FIT. L’obiettivo è avere in campo a Genova altri big che non dovessero proseguire la loro avventura agli US Open che si giocano in contemporanea. A Valletta Cambiaso nel corso degli anni hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro campioni come Stefanos Tsitsipas (che ha trionfato nel 2017) e Lorenzo Sonego (vincitore nel 2018 e 2019) che poi hanno iniziato la loro scalata nella classifica e anche in questa edizione ci sono giocatori che presto saranno protagonisti assoluti nel panorama mondiale e ci aspettiamo coppie di livello assoluto anche per il doppio che andrà ad arricchire ulteriormente un palcoscenico di grande prestigio».

Dal punto di vista tecnico il torneo continuerà ad essere con 32 giocatori nel tabellone principale. Domenica 3 e lunedì 4 settembre le qualificazioni, martedì 5 inizierà il torneo mentre le finali di doppio e singolare sono previste domenica 10 settembre. Quest’anno l’Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina gioca per “Sofia nel cuore”, progetto di ricerca scientifica fortemente voluto ed avviato da Sofia Sacchitelli, la studentessa 23enne colpita da un tumore rarissimo e diventata simbolo della lotta alle malattie rare.