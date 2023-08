Bertolucci e la battuta su Sinner che fa discutere: c’entrano Djokovic e Nadal

Il successo di Jannik Sinner a Toronto, il primo in un Master 1000, ha acceso i riflettori sul tennista altoatesino. Paolo Bertolucci, uno dei protagonisti della vittoria italiana in Coppa Davis nel 1976 e attuale commentatore Sky, non si è stupito “Quando sei nella top ten da parecchio tempo, parti tra i favoriti, anche nei tornei importanti come i Master 1000, dove infatti Sinner era già arrivato in semifinale e in finale più di una volta. Non è mancato poi un pizzico di buona sorte, perché giocatori particolarmente complicati sono usciti strada facendo” ha spiegato l’ex tennista italiano.