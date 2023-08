Alcaraz, incredibile retroscena: vince grazie ai video di Rocky 4!

Alcaraz, le canzoni cantate prima delle gare

"Per me rappresenta un'arma chiave per caricarmi. Il video in cui Rocky si allena prima dell'incontro con Ivan Drago, è fondamentale per me", ha detto Alcaraz, che poi ha svelato: "Conosco tutte le canzoni di quel film. Ogni volta, prima di una partita, ascolto almeno tre brani di quel film, come Eye of the tiger. L'altro giorno l'abbiamo cantata a squarciagola con tutto il mio staff".