Sinner ora rischia: arriva la brutta notizia in vista degli Us Open

Sinner, l'occasione persa in vista degli US Open

Viste le recenti eliminazioni di Holger Rune e Casper Ruud infatti, Sinner poteva diventare numero 4 al mondo. Un enorme vantaggio in vista degli Us Open. L'altoatesino sarebbe stato promosso testa di serie numero quattro agli US Open, un vantaggio che gli avrebbe permesso di non affrontare i Top 3 prima delle semifinali.