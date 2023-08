Il divario incredibile Cincinnati-Wimbledon, Djokovic e Alcaraz: chi ha vinto più soldi

ROMA - Un divario netto, impressionante. È quello che separa i successi di Carlos Alcaraz a Wimbledon e Novak Djokovic a Cincinnati. I due si sono giocati in finale entrambi i tornei, dividendosi equamente la posta in palio con il successo dello spagnolo in Inghilterra e quello del serbo negli Stati Uniti. Decisamente meno equa, invece, è stata la ricompensa che i due tennisti hanno ottenuto dalle rispettive vittorie.