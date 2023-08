Djokovic il gesto per imitare Hulk Hogan dopo la vittoria su Alcaraz

Djokovic e l'esultanza stile Hulk Hogan

Ci teneva, il serbo, a ottenere questo trionfo negli Stati Uniti, per questo ha festeggiato come si deve, con tanto di omaggio a una leggenda del wrestling americano come Hulk Hogan (visto l'ultima volta sul ring nel 2021). Proprio come era solito fare "The Hulkster", infatti, Djokovic si è letteralmente strappato di dosso la maglietta, restando poi a torso nudo. Un modo davvero particolare di festeggiare per il mondo del tennis.