Fognini, per giocare gli Us Open sfida inedita: ecco con chi

È la fine di agosto del 2006. Fabio Fognini, diciannove anni, si appresta a partecipare alle sue prime qualificazioni Slam, a New York. Corsi e ricorsi storici: i suoi primi US Open si infrangono al primo turno del tabellone cadetto contro il tedesco Benjamin Becker che, pochi giorni dopo, sconfigge Andre Agassi ponendo fine alla carriera del Kid di Las Vegas. L’anno successivo “Fogna” sfiora la qualificazione e, dal 2008, sarà sempre presente nel tabellone principale . Oggi, fine agosto 2023, l’azzurro è nuovamente costretto ad affrontare le (sempre ostiche) qualificazioni degli US Open , a distanza di diciassette anni dalla prima volta (e quattordici dall’ultima “quali” Slam in assoluto, al Roland Garros del 2009). La truppa azzurra sarà come sempre molto numerosa . Ben 18 gli italiani (15 ragazzi e 3 ragazze) che da oggi cercheranno di raggiungere il main draw dell’ultimo Slam stagionale. Nel maschile, oltre a Fognini ( affronterà il promettente ceco Mensik, 17 anni ), si rivedrà in campo Giulio Zeppieri , reduce da una distorsione alla caviglia, che proverà a confermare quanto di buono fatto vedere a Parigi.

Qualificazioni, gli azzurri più attesi

Tra i più attesi ci sono Luca Nardi, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Matteo Gigante. Curiosità per la prima volta assoluta di Edoardo Lavagno, classe 1998 che in passato è stato frenato da molti infortuni. Chiudono il gruppo: Franco Agamenone, Francesco Passaro, Raul Brancaccio, Riccardo Bonadio, Federico Gaio, Stefano Travaglia e Alessandro Giannessi. Tra le ragazze Lucrezia Stefanini cercherà di confermarsi ad alto livello per entrare stabilmente in Top-100, mentre non demorde Sara Errani, che a New York cercherà di partecipare al suo Slam n.47. Chiude il trittico la giovane campana (23 anni) Nuria Brancaccio. Si parte oggi alle ore 17 in diretta su Supertennis TV.