Clamoroso, anche le Next Gen Atp Finals in Arabia: montepremi ricchissimo!

L' Arabia Saudita continua a conquistare non solo il mondo del calcio, ma anche quello del tennis . I sauditi infatti ospiteranno le Next Gen Atp Finals di tennis maschile a Jedda dal 2023 al 2027, manifestazione che dalla sua nascita si è sempre svolta a Milano .

Next Gen Atp Finals, montepremi da capogiro

Il torneo di fine stagione per i migliori giocatori sotto i 21 anni dell'Atp si terrà al King Abdullah Sports City su un campo in cemento indoor dal 28 novembre al 2 dicembre di quest'anno. Il montepremi dell'evento salirà a 2 milioni di dollari. Si tratta di un aumento di oltre il 40% rispetto agli 1,4 milioni di dollari distribuiti nel 2022. Dopo cinque anni, quindi, le Next Gen Atp Finals lasciano l'Italia visto che si sono svolte a Milano. È la prima volta che un evento ufficiale Atp si svolgerà in Arabia Saudita.