Us Open, sorteggio duro per Sinner. Berrettini sfida Humbert

Sorteggiati i tabelloni degli Us Open. Jannik Sinner affronterà nel primo turno il tedesco Yannik Hanfmann, n. 54 al mondo. In caso di passaggio del turno, potrebbe affrontare già nel secondo turno Lorenzo Sonego, che (come Musetti) se la vedrà all'esordio con un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Matteo Berrettini invece se la vedrà con il francese Ugo Humbert, n.31 delle classifiche Atp. Per Marco Cecchinato, il sorteggio ha riservato il russo Safiullin, mentre Matteo Arnaldi (62) sfiderà l'australiano Jason Kubkler (86). Nella parte alta del tabellone, Carlos Alcaraz giocherà nel primo turno contro il tedesco Dominik Koepfer (numero 78). Possibile, nei quarti di finale, la sfida con Jannik Sinner. Nella parte bassa del tabellone Novak Djokovic giocherà con il francese Alexandre Mueller (85).