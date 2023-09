Aon Challenger, domani via al tabellone principale. Martedì debutta Fognini

Si è alzato il sipario sulla diciannovesima edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila dollari. Una settimana di grande tennis che si chiuderà domenica 10 settembre con le finali di singolare e doppio. Già tantissimo pubblico per seguire la prima giornata delle qualificazioni. Hanno passato il turno Samuel Vincent Ruggeri (7-6/4-6/6-3 su Luca Giacomini), Francesco Forti (7-5/6-2 su Filippo Romano), Hady Habib (6-4/6-2 su Gugliemo Verdese), Andrea Picchione (6-7/6-0/6-1 su Federico Arnaboldi), Miljian Zekic (6-4/6-3 su Giorgio Tabacco), Luca Castagnola, nella foto (6-3/5-7/6-1 su Gabriele Piraino), Andrea Picchione (6-7/6-0/6-1 su Federico Arnaboldi) e Chun-Hsin Tseng (6-0/6-0 su Alexander Jecan).