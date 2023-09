Panatta, la dura replica a Pietrangeli: "Ego spropositato. E ha rotto i..."

ROMA - Non si è fatta attendere la replica di Adriano Panatta dopo le accuse lanciategli da Nicola Pietrangeli in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Berrettini tornerà, ma ha lo stesso problema di Panatta: gambette che non reggono un busto così forte", aveva detto il quasi 90enne Pietrangeli e sulle stesse colonne del quotidiano milanese gli risponde ora il suo ex collega, che di anni ne ha invece 73.

Panatta replica a Pietrangeli: cos'ha detto

"A Nicola gli si vuole bene, spero campi altri 90 anni però ha scocciato con questo modo di porsi. Il suo, più che affetto, sembra rancore", dice Panatta che poi torna sul paragone fatto dal suo ex collega: "Dice che ho le gambette come Berrettini, vabbé. Avendo avuto 1400 donne sarà stanco però ha ancora la voglia di far sapere a tutti che è stato il più forte e il più bello. È arrivato il momento di dire a Nicola, con simpatia e senza giri di parole, che ha rotto i coglioni". Tra i temi toccati anche l'impresa di Davis in Cile, dove l'Italia trionfò nel 1976 con Pietrangeli nelle vesti di capitano della squadra formata da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli: "La verità è stata raccontata nella docu-serie Una Squadra di Procacci, che Nicola svilisce. Ma lui svilisce tutto e tutti, è una vita che lo fa". Nonostante tutto però Panatta tende metaforicamente la mano in segno di pace: "Nicola ha un ego spropositato. È uno che ha detto a Rivera: sei fortunato che io non abbia giocato a pallone... Però non riesco a volergli male".