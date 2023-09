Sinner eliminato dagli Us Open: Zverev vola ai quarti

La partita

E’ stata una maratona di quattro ore e quaranta minuti, in cui gli atleti sono arrivati in fondo allo stremo delle proprie forze. Ha vinto il tedesco, più lucido nelle fasi conclusive, e capace di conquistare un break in apertura di quinto set custodito fino in fondo come un prezioso tesoro. Sinner è partito più lento cedendo il primo set all’avversario, ha avuto la capacità di vincere la seconda partita, ma nel terzo set ha dato i primi segnali di cedimento accusando crampi. L’italiano ha accusato lo sforzo atletico, e tale problema ha condizionato la seconda parte dell’incontro. Sinner si è limitato a giocare da fondo campo, Zverev ha osato di più, scendendo frequentemente a rete e portando così a casa i punti decisivi.