Djokovic e i rapporti tempestosi col suo staff: “Non sono calmo…”

Djokovic: "A volte posso essere difficile"

"Ho a cuore questa professione e la prendo molto sul serio. Mi aspetto il massimo della dedizione e partecipazione da parte dei membri del team, come loro se l'aspettano da me. Siamo una squadra, restiamo uniti nei momenti belli e in quelli brutti. Negli ultimi anni abbiamo avuto un successo straordinario. A volte però posso essere difficile, ma chi non lo è? Non conosco un giocatore che gareggi ai massimi livelli, che sia calmo. Deve essere una sfida per tutti: per il giocatore e per lo staff tecnico, altrimenti non c'è crescita. Penso che questo sia il modo migliore per spingersi al limite e capire davvero come si può migliorare dentro e fuori dal campo", queste le parole di Djokovic.