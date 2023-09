Sorpresa Sinner, spunta l'ipotesi della rinuncia alla Coppa Davis: il motivo

ROMA - La sconfitta subita agli ottavi di finale degli Us Open contro Alexander Zverev, ha lasciato il segno nel fisico e nell'anima di Jannik Sinner. L'altoatesino, uscito tra gli applausi dell''Arthur Ashe Stadium' di New York, non è riuscito a contenere la grande delusione per l'eliminazione dallo Slam statunitense lasciandosi andare a un pianto a dirotto. Un ko bruciante per Jannik al quale si aggiunge anche una condizione fisica non proprio impeccabile che potrebbe fargli alzare bandiera bianca per la Coppa Davis in programma dal prossimo 12 settembre: la situazione.